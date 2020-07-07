2020-07-07T11:24:01+03:00
Общество

Коек меньше, а исцеленных — больше

В областной больнице номер 3 открылось после ремонта отделение урологии
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Главврач ОКБ-3 Михаил Вербитский презентовал министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову обновленное урологическое отделение. По словам медиков, в подразделении почти вдвое уменьшилось количество коек, но пропускная способность, напротив, возросла.

— Это стало возможным благодаря внедрению современных, малоинвазивных методов лечения, — объяснил Михаил Вербитский. — Если раньше пациент лежал у нас порядка двух недель, то современные методики позволяют сократить его пребывание в больнице до трех-четырех дней.

Юрий Семенов уточняет, что кроме чисто медицинских ноу-хау в отделении постарались создать комфортную атмосферу для врачей и больных. Действительно, освеженные ремонтом коридоры и палаты теперь выкрашены в уютный, «солнечный» оранжевый цвет, новые койки и специальные матрасы как нельзя лучше подходят для лечения урологии.

По словам Семенова, ремонт занял порядка трех месяцев, при этом было потрачено не более трех млн рублей из бюджета. Отделение готово принять до 32 больных одновременно, первые поступят уже к середине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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