Сбербанк предложил «Ниагаре» «превратить» смартфон в терминал

7 Июль 2020 2020-07-07T11:22:41+03:00

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Специальное приложение TapOnPhone позволяет курьерам компании «Ниагара» использовать смартфон в качестве терминала для приема безналичной оплаты. Данное решение открывает новые возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком. Первый на Южном Урале проект по бесконтактному приему оплаты при помощи смартфона запустил Сбербанк совместно с производителем бутилированной воды «Ниагара» в Златоусте и Магнитогорске.

Технология TapOnPhone позволяет сделать более доступным эквайринг для малого и микробизнеса не только из-за невысокой стоимости, но и благодаря простоте подключения и использования. В настоящий момент сервис пользуется по всей стране наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков и такси.

— Безналичная оплата товаров и услуг стала неотъемлемой частью сервиса не только в крупных и средних городах, но и в небольших населенных пунктах. В первом и втором кварталах 2020 года доля безналичных платежей в Челябинской области превысила 60% от всего денежного оборота, — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. — Сбербанк предоставляет малому бизнесу удобные и доступные технологии для развития, TapOnPhone поможет небольшим компаниям без дополнительных расходов использовать бесконтактную оплату.

— Мы пользуемся эквайрингом Сбербанка с 2018 года. Клиенты все чаще предпочитают безналичный расчет. Нам важно, чтобы нашим покупателям совершатьпокупки было удобнее и быстрее, а сэкономленное время они смогли посвятить более значимым событиям, — добавляет менеджер по финансам ООО НВК НИАГАРА Надежда Кривошапко. — Сегодня сервис запущен в Златоусте и Магнитогорске, в самое ближайшее время мы тиражируем проект по всей Челябинской области.

Подключение бесплатно, нужно лишь подать заявку на сайте банка. Специалисты приедут к клиенту, помогут установить и настроить приложение и синхронизировать его с онлайн-кассой. После этого торгово-сервисная точка сможет принимать платежи от клиентов в системах MasterCard, Visa и МИР. Лимит на операции по бесконтактным картам составляет 1 000 рублей, сумма оплаты при помощи смартфона или другого гаджета не ограничена. После активации приложения партнер сможет начать принимать оплату картами бесконтактным способом, следуя простым указаниям на экране.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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ИСТОЧНИК KP.RU