2020-07-07T11:42:54+03:00
Общество

Челябинская «трешка» вернется к скорой помощи

Очередь за лицензией
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Челябинская облбольница номер 3 получила от регионального Минздрава два новеньких реанимобиля. Очередь за лицензией на оказание скорой помощи.

— Новые машины на базе «Форда» оснащены по последнему слову техники, — комментирует заместитель главного врача ОКБ3 Михаил Гаврилов. — Здесь имеются дефибрилляторы, кислород, другое реанимационное оборудование. Кроме того, на сегодня уже порядка 30 врачей, хирургов и анестезиологов, прошли обучение и получили право работать как врачи скорой помощи. Очередь за самим учреждением, заявку мы подали. Ждем ответа в течение двух недель и надеемся на помощь министра здравоохранения Юрия Семенова.

В ОКБ подчеркивают, что не собираются подменять собой службу скорой помощи: реанимобили нужны, например, для безопасной доставки пострадавших в катастрофах из других медучреждений, не имеющих необходимого оборудования для спасения конкретного человека. Тем не менее, лицензия скорой помощи больнице необходима.

Напомним, несколько лет назад учреждение и было известно в регионе именно как «больница скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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