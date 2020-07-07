2020-07-07T12:12:15+03:00
Общество

Больницы Южного Урала украсят картинами

Художники хотят подарить медикам больше 30 картин
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 июля руководитель студии творчества «Никанорова-Арт» Екатерина Никанорова вручила главному врачу ОКБ-3 Михаилу Вербитскому две картины, написанные своими учениками. Подарок — в рамках придуманной самой Екатериной акции по украшению медучреждений Челябинской области.

— В Челябинске мы вручили врачам уже больше шести картин, всего хотим подарить больше 30, — рассказала Екатерина Никанорова. — В больницы люди приходят с недугами, со своей печалью. Надеюсь, творчество наших учеников хоть немного подбодрит их.

Профессиональных художников в «Никанорова-Арт» нет: здесь занимаются служащие, бухгалтеры, педагоги. Кстати, много врачей. По словам Екатерины, уже были случаи, когда руководители медучреждений, получая подарок, сразу узнавали руку «своего» мастера.

— Вот эту картину сразу повесим в урологии! — заявил главврач ОКБ-3 Михаил Вербитский, принимая подарок. — А вот этот пейзаж — в следующем отделении, которое отремонтируем!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил разобраться с мучителями львенка Симбы, которого спас челябинский ветеринар
Общественный транспорт Челябинска возглавил новый начальник
Есть пострадавшие: на выезде из Челябинска мотоциклист врезался в грузовик
Приемный покой ОКБ-3 переоборудуют под «ковидные» требования
Райффайзенбанк размещает первый выпуск инвестиционных облигаций
Во время пандемии коронавируса уменьшилось количество разводов в Челябинской области
ВТБ в мае выдал каждую третью ипотеку в Свердловской области
Больницы Южного Урала украсят картинами
В Челябинске внедорожник Infiniti столкнулся с отечественной легковушкой
Челябинская «трешка» вернется к скорой помощи
Сбербанк предложил «Ниагаре» «превратить» смартфон в терминал
Коек меньше, а исцеленных — больше
В Челябинской области переехали пешехода, лежащего на дороге
Игры в воде закончились трагично: в Челябинской области утонул восьмилетний мальчик
Губернатор проверил качество помощи копейским «почечникам»
Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ по русскому языку
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 июля 2020 года: за сутки COVID унес четыре жизни
В Челябинской области стартовал конкурс на должность главы управления молодежной политики
В Челябинской области изменились правила оформления субсидии ЖКК
На Южном Урале объявили прием документов на должность руководителя Главного управления молодежной политики
Алексей Текслер и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников заключили соглашение
«Помогите круто спроектировать пространства»: жителей Челябинска просят высказать свое мнение по благоустройству скверов