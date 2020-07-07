Больницы Южного Урала украсят картинами

7 Июль 2020 2020-07-07T12:12:15+03:00

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7 июля руководитель студии творчества «Никанорова-Арт» Екатерина Никанорова вручила главному врачу ОКБ-3 Михаилу Вербитскому две картины, написанные своими учениками. Подарок — в рамках придуманной самой Екатериной акции по украшению медучреждений Челябинской области.

— В Челябинске мы вручили врачам уже больше шести картин, всего хотим подарить больше 30, — рассказала Екатерина Никанорова. — В больницы люди приходят с недугами, со своей печалью. Надеюсь, творчество наших учеников хоть немного подбодрит их.

Профессиональных художников в «Никанорова-Арт» нет: здесь занимаются служащие, бухгалтеры, педагоги. Кстати, много врачей. По словам Екатерины, уже были случаи, когда руководители медучреждений, получая подарок, сразу узнавали руку «своего» мастера.

— Вот эту картину сразу повесим в урологии! — заявил главврач ОКБ-3 Михаил Вербитский, принимая подарок. — А вот этот пейзаж — в следующем отделении, которое отремонтируем!

ИСТОЧНИК KP.RU