2020-07-07T13:12:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Во время пандемии коронавируса уменьшилось количество разводов в Челябинской области

Желающих развестись стало в три раза меньше в сравнении с прошлым годом
Ангелина ЗАКИРОВА
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Желающих пожениться тоже стало меньшеЖелающих пожениться тоже стало меньшеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В период пандемии коронавируса в Челябинской области уменьшилось количество разводов. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

— В апреле этого года расторжение браков уменьшилась, за месяц зарегистрировали всего 446 заявлений, а в прошлом году этот показатель был значительно выше — 1380, — сообщила Людмила Рерих.

Также в регионе уменьшилось количество желающих пожениться. За первое полугодие 2020 зарегистрировали 6585 пар, что на 2 тысячи меньше чем в 2019 году (8694). В ЗАГСе объясняют, что люди отложили все свои планы по разводам и бракам до лучших эпидемиологических времен.

— Мы ожидаем, что статистика выровняется к концу года. Из-за коронавируса люди переносят регистрацию браков на более позднее время, — добавила Людмила Рерих.

Напомним, в Челябинской области ввели новые правила регистрации браков из-за коронавируса, на церемонии могут присутствовать только молодожены и работник ЗАГСа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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