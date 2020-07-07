2020-07-07T13:06:53+03:00
Общество

Приемный покой ОКБ-3 переоборудуют под «ковидные» требования

В планах руководства больницы — максимально разделить поступающих пациентов
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В челябинской областной больнице номер 3 в ближайшее время стартует ремонт главного приемного покоя. Первая ласточка — камера для обеззараживания сотрудников и пациентов — уже есть.

В ОКБ-3 продолжают реализацию планов регионального минздрава по модернизации работы всех подразделений больницы. На очереди приемный покой.

— К нам ежесуточно поступают 250-260 пациентов, поток очень плотный, — объясняет главврач «трешки» Михаил Вербитский. — Контактировать друг с другом им конечно, нежелательно. Поэтому по согласованию с министром Юрием Семеновым приняли решение провести ремонт приемного покоя, первого помещения, куда пациенты попадают, приходя в больницу. Это особенно актуально в условиях пандемии COVID-19. Конечно, очевидные больные с коронавирусом поступают в здание больницы через другие входы, но риск все равно остается. Грамотная логистика и оперативное лечение — вот единственная гарантия недопущения вспышек коронавируса в медучреждениях.

По словам Вербитского, одно из лечебных отделений, расположенных на первом этаже главного корпуса «трешки», вскоре переедет на второй этаж. Освободившиеся площади будут отданы под прием пациентов. А для профилактики «ковидной» угрозы на одном из входов уже установлена дезинфекционная камера. Каждый входящий, будь то сотрудник больницы или посетитель, буквально за две секунды обрабатываются в камере современными обеззараживающими средствами — и продолжают путь, уже не представляя для других биологической опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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