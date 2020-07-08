2020-07-08T15:20:22+03:00
Общество

«Аж голову кружит»: какие аттракционы ждут Челябинцев в парке Гагарина

Осталось только дождаться третьего этапа снятия ограничений
Маргарита ГУСЕВА
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Так выглядел парк аттракционов в 2016 году. Фото: Bird ChelyabinskТак выглядел парк аттракционов в 2016 году. Фото: Bird Chelyabinsk
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В парке им. Юрия Гагарина провели пробный запуск новых аттракционов. Правда, большинство привезены из другого города, с нуля построили только детскую площадку и игровую комнату. Тем не менее, любители острых ощущений мимо не пройдут: вместо «Марса» установили качель, поворачивающуюся на 360 градусов.

В парке установили головокружительные аттракционы.

— Сейчас поставили уже около 10 аттракционов, — сообщает руководитель культурно-творческого отдела парка Ольга Ширейщикова. Достраивается детский городок и очень большая многоэтажная игровая комната с лабиринтом, горками, бассейном с шариками и прочее. Работы будут идти, скорее всего, до конца июля.

Реконструкция парка началась зимой прошлого года. Постепенно были демонтированы даже самые любимые аттракционы: помимо «Марса» убрали «Дикий поезд» и «Колесо обозрения». Старые механизмы предполагалось не просто подлатать: новый проект подрядчика должен был стать масштабной переделкой с космическим замыслом. Однако мэрия Челябинска с ООО «Активный отдых» договор продлевать не стала, хотя компания арендовала землю и предоставляла городу аттракционы с 2003 года. Имя нового подрядчика пока не известно.

Также зимой этого года Наталья Котова заявила, что у администрации города есть концепция по развитию парков. Так как за счет бюджета сделать все не получится, мэрия будет решать вопросы реконструкции и благоустройства пространств через концессии, частные партнерства или инвестиционные договоры. По словам мэра Челябинска, решение по каждому парку будет приниматься индивидуально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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