В Челябинской области развалился аварийный дом, на который жаловались общественники

7 Июль 2020 2020-07-07T16:15:29+03:00

Осенью прошлого года в этом же здании обрушился потолок. Фото: общественная организация «Гражданский патруль»

Активисты рассказывают, что здание обваливается уже не в первый раз

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В Златоусте разрушилась стена аварийного дома №1 на улице Советской. Об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

— В прошлом году мы предупреждали власти города о возможном исходе, но нас не послушали. Это счастье, что никто не пострадал, поскольку люди все-таки выехали. Но сейчас обломки дома разлетелись на двадцать метров, рядом дорога, соседние дома, в любой момент что-то еще обвалится и люди пострадают. Необходимо принимать срочные меры, — прокомментировал представитель общественной организации в Златоусте Андрей Королев.

Как рассказывают общественники, они обращались в прокуратуру с переселением жильцов аварийного жилья. По их словам, ведомство им ответило, что оснований для прокурорского реагирования не имеется, так как люди сами отказались от переезда в маневренный фонд.

Дом №1 на улице Советской пострадал от пожара в 2013 году. После этого здание признали ветхоаварийным, а его жильцов должны были расселить.

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ИСТОЧНИК KP.RU