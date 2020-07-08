Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем семьи, любви и верности
На своей странице в соцсетях он поделился семейными фотографиями
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил семьи Южного Урала с днем семьи, любви и верности, а также поделился семейными фотографиями на своей странице в Инстаграм.
— Сегодня день семьи, любви и верности. Я поздравил своих родителей. Они женаты больше 50 лет! Мы с сестрой всегда чувствовали поддержку родителей. В нашей семье принято все события переживать вместе. И хорошие моменты, и трудности. Думаю, это один из секретов семейного счастья, — написал глава региона. — Поздравляю все семьи! Любите и будьте любимы! Берегите друг друга!
ИСТОЧНИК KP.RU