2020-07-08T09:22:53+03:00
Общество

Внимание на удаленную торговлю: южноуральские аграрии и лесники вышли на Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу

Общественники видят в этом повышение экономического потенциала региона
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Челябинская область выходит на Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Предполагается, что на торгах наши лесхозы будут продавать древесину, а аграрии — покупать удобрения. Об этом с руководством биржи договорился губернатор Алексей Текслер. Таким образом, губернатор открыл новую страницу внешнеэкономической деятельности региона.

— Сначала удобрения и древесина, а там, глядишь, и что-то еще на ум придет. Интересно, что упор сделан на одну из самых сильных и славных сфер региона — агропром. Чиновники ищут способ повышения экономического потенциала. В сложных эпидемиологических условиях сделать это нелегко, поэтому внимание устремлено на удаленные формы сотрудничества, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Что биржа даст челябинским аграриям и лесникам? Прозрачную торговлю, адекватный рынок, гарантии, продвижение вперед, и, наконец, упрощение работы, ведь до сих пор предприятия вынуждены были крутиться с продажами сами и рассчитывать разве что на покрытие расходов субсидиями, здесь же — поддержка государства уже на стадии закупки.

В настоящее время на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже лесоматериалами торгуют предприятия из 16 регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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