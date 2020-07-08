Руководство Росприроднадзора оценило экологические мероприятия на заводе «Мечел-Кокс»

8 Июль 2020 2020-07-08T09:31:17+03:00

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Завод «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») посетил с рабочим визитом руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков. Целью поездки стала оценка перевооружения предприятия в рамках экологической программы.

Роман Тужиков побывал на коксовой батарее №8, где происходит «спекание» кокса для металлургического производства. Реконструкция агрегата завершилась на прошлой неделе, она позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на четыре тонны в год. Батарея модернизирована в рамках экологического соглашения между Группой «Мечел», правительством Челябинской области, Минприроды РФ и Росприроднадзором. Соглашение инициировано губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Ранее на заводе модернизировали коксовую батарею №7, установив газосборники для более эффективного улавливания газа, модернизировали бензольное отделение в цехе улавливания №1 для охлаждения технической воды без соприкосновения с воздухом. В планах компании — установка новых систем для сокращения выбросов загрязняющих веществ в химических цехах и реконструкция коксовой батареи №1.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU