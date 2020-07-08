В Челябинске скорая помощь с беременной женщиной попала в ДТП
Врачу скорой помощи стало плохо
Авария случилась на перекрестке
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Авария произошла на пересечении улиц Воровского и Курчатова. Карета скорой помощи ехала с включенной сиреной и на перекрестке влетела в легковушку. Внутри скорой помощи находилась беременная женщина. По словам очевидцев, медику стало плохо, за ней приехала другая машина.
Авария со скорой помощью в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU