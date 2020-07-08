В Челябинске скорая помощь с беременной женщиной попала в ДТП

8 Июль 2020 2020-07-08T11:20:24+03:00

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Авария произошла на пересечении улиц Воровского и Курчатова. Карета скорой помощи ехала с включенной сиреной и на перекрестке влетела в легковушку. Внутри скорой помощи находилась беременная женщина. По словам очевидцев, медику стало плохо, за ней приехала другая машина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789286" frameborder="0"></iframe> Авария со скорой помощью в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU