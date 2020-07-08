В начале учебного года родители школьников-инвалидов ежемесячно будут получать 22 тысячи рублей

8 Июль 2020 2020-07-08T15:24:44+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала нового учебного года родители детей-инвалидов будут получать единую компенсацию затрат на самостоятельное обучение. Такое решение озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, с принятием в 2014 году нового образовательного стандарта детей-инвалидов разделили на две категории: тех, кто начал обучение до сентября 2016 года, и тех, кто приступил к обучению позже уже по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). От объема стандарта рассчитывается и норматив финансирования образовательной программы — по ФГОС он выше. Поэтому размер компенсации затрат родителей детей-инвалидов, обучающихся в семейной форме, существенно различался: 10 тысяч рублей в среднем для первой группы и около 22 тысяч — для второй.

— Из-за такой несправедливости было большое количество обращений. Родители и общественные организации, уполномоченные по правам ребенка и человека обращались ко мне с просьбой на эту ситуацию повнимательнее посмотреть. Принято решение уравнять эти выплаты. Порядка тысячи детей у нас в регионе смогут получить повышенную компенсацию за самостоятельное обучение на дому. В развитии всех наших социальных инициатив это важное решение для семей в регионе, — подчеркнул Алексей Текслер.

С нового учебного года размер ежемесячной компенсации затрат родителей детей-инвалидов в части организации самостоятельного обучения по основным общеобразовательным программам составит 22 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU