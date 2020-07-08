Тройняшки-именинницы получили от Алексея Текслера велосипеды

8 Июль 2020 2020-07-08T17:53:23+03:00

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День семьи, любви и верности побывал в многодетной семье Гатаевых. Тройняшки-именинницы Карина, Аделина и Ангелина получили велосипеды от главы региона.

После рождения тройняшек Гатаевых поставили на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий. По итогам личного приема Алексей Текслер поручил министерству имущества региона приобрести для семьи квартиру. Весной этого года многодетная семья заехала в новую двухкомнатную квартиру.

— Сегодня замечательный праздник — День семьи, любви и верности. И я по приглашению семьи Эльвиры пришел поздравить их с праздником, с новосельем, да еще так совпало, что у троих девочек день рождения. Социальная защита, забота и поддержка семей с детьми — это наш ключевой приоритет, — подчеркивает Алексей Текслер. — Сегодня существует порядка 14 различных выплат для таких семей на общую сумму 5,2 млрд рублей в год, и это только из регионального бюджета. Плюс к этому есть порядка десяти федеральных мер поддержки семей с детьми, а это постоянные ежемесячные выплаты.

Фото: gubernator74.ru

Напомним, с января текущего года по решению губернатора увеличен до 100 тысяч рублей материнский региональный капитал, который выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Как сообщают в пресс-службе правительства, с начала года материнский капитал уже оформили 839 южноуральских семей. Также есть ежемесячная выплата на детей до трех лет семьям с тремя детьми и более.

В этом году также вступил в силу областной закон о ежемесячных денежных выплатах детям из малообеспеченных семей от трех до семи лет включительно. Сохраняется и областное единовременное пособие при рождении ребенка.

В практике социальной поддержки действуют такие меры, как ежемесячные пособия для многодетных семей на оплату жилого помещения. Традиционно выплачиваются полторы тысячи рублей многодетным и малообеспеченным семьям на подготовку детей к учебному году. Также предоставляется социальная выплата на приобретение жилья в обмен на земельный участок для индивидуального строительства. На сегодня этим правом в области уже воспользовались 247 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU