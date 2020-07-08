У челябинского «Трактора» сорвались тренировки в Беларуси из-за карантина по COVID-19

8 Июль 2020 2020-07-08T22:18:32+03:00

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14 июля черно-белые возвращаются из отпуска. До 18-го игроки «Трактора» планируют тренироваться в Челябинске, а после собирались отправиться в Беларусь на двухнедельные сборы. Однако официальный сайт минского «Динамо» разместил информацию, которая ставит крест на этой поездке.

— «Товарищеские матчи с «Трактором», проведение которых ранее планировалось 30 июля и 1 августа, отменены. К сожалению, «Трактор» отказался от проведения предсезонного сбора в Раубичах, поскольку по возвращении из Беларуси хоккеисты обязаны будут пройти двухнедельный карантин. Это неприемлемо для челябинской команды, у которой запланированы дальнейшие сборы в августе», — сообщает портал «Динамо».

Напомним, что в планах черно-белых участие в Кубке Республики Башкортостан (10 по 13 августа), а с 23 по 26 августа на ледовой арене «Трактор» – в Кубке губернатора Челябинской области.

Сайт КХЛ сообщил, что в командах будет проходить постоянное тестирование на COVID-19. Инфицированных отправят больничный, но команды при этом не будут прекращать тренировки и участие в турнирах.

— Вариантов два: либо все закрывать до момента пока мир не поборет вирус (дата неизвестна), либо делать вид, что ковид - это грипп. Но в первом случае у клубов будут финансовые потери, а игрокам не будут платить зарплату. Вряд ли хоккеисты, переживающие из-за вируса, до конца понимают это (но как только им скажут, что до января денег не будут, занервничают). Второй вариант - рискованный, но логичный. Прямо сейчас, еще до начала сборов, по разным данным болеют или переболели несколько десятков хоккеистов только в КХЛ. После начала сборов цифры возрастут. И потому турнир будет непредсказуемый, и, не исключено, что довольно странный, — высказывает мнение в своем телеграмм-канале журналист Игорь Жуков

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ИСТОЧНИК KP.RU