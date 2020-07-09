2020-07-09T05:02:33+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 9 июля 2020: жара в областной центр пришла надолго

Какой будет погода в Челябинске 9 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Без панам на улицу лучше не выходить.Без панам на улицу лучше не выходить.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Впереди у челябинцев два самых жарких дня этого месяца. В пятницу в городе настоящее пекло: + 36 градусов. Да и и сегодня немногим лучше. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в четверг, 9 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, к полудню воздух прогреется до +33...+35 градусов. В городе переменная облачность, без осадков. Ветер есть, но такой, при котором синоптики все равно объявляют режим НМУ. Режим черного неба объявлен в Челябинске до семи часов вечера четверга. То же самое — в Коркино, Златоусте, Аше и Сатке.

Как пережить такую жару, накануне рассказали специалисты МЧС. Они советует горожанам не выходить из дома в самое пекло, побольше пить и по-возможности 2-3 часа в течение дня находиться в здании с кондиционером. Подробнее о поведении в такие дни читайте в нашем отдельном материале. Эти знания пригодятся надолго, ведь еще неделю температура воздуха в городе не должна опуститься ниже +30 градусов. Жара в Челябинске установилась надолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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