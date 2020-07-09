2020-07-09T07:34:53+03:00
Общество

«Вам плов в рулетиках привезли»: Магнитогорск могут признать антистолицей суши

Очередной рассерженный покупатель выложил фото своего заказа в социальных сетях
Лидия ПЕСКОВА
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Светлана Короткова считает такое блюдо позором.Светлана Короткова считает такое блюдо позором.
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Сегодня суши в России, пожалуй, популярнее, чем пельмени. Правда, готовить их умеют не все. Даже те, кто работает в суши-барах. Очередной рассерженный покупатель из Магнитогорска выложил фото своего заказа в социальные сети.

Судя по фото, горе-повар решил существенно сэкономить на ингредиентах. Кроме риса, на снимке ничего не разглядеть. Роллы сделаны очень небрежно и готовы в любой момент развалиться.

— Вот такой позор привозят. Начинки — ноль, соус, имбирь, васаби вообще не кладут. Доставка 2,5 часа, — возмущается горожанка Светлана Короткова.

— Вам плов в рулетиках привезли! — иронизируют подписчики сообщества «Черное&Белое Магнитогорск».

По иронии судьбы, организация, где заказывали эти роллы, называется «Суши даром».

— Тоже однажды у них заказали. Примерно так же все было. Сомнительная экономия получатся!

— Тоже пробовали пару раз. Каждый раз надеялись, что будет что-то лучше. Ничего не меняется, — делятся горожане.

Магнитогорцы советуют автору фото готовить самостоятельно и не зацикливаться на суши.

— Как вы это едите? Лучше бы отварили рис и пожарили рыбку — в сто раз вкуснее! — подсказывают земляки.

Напомним, пару недель назад еще одна дама из Магнитогорска выложила в соцсети фото сомнительных суши. Кажется, в городе дефицит рук, умеющих крутить хорошие роллы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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