Во время пандемии коронавируса в Челябинской области выстроилась толпа пенсионеров за бесплатной едой

Проблема не только в коронавирусе, но и в 30-градусной жаре. Фото: vk.com/magnitkacity

В Магнитогорске на улице Калмыкова возле здания соцзащиты выстроилась не просто очередь, а толпа пенсионеров.

Фото столпотворения сразу попало в соцсети. Пользователи беспокоятся, что это может быть опасно для людей старшего поколения, ведь на улице сейчас +30, да и в регионе действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Очевидец рассказывает, что люди пришли за бесплатной едой.

— Дают в соцзащите продуктовые наборы! Позорище! Собрали пенсионеров в такую жару! Это меры предосторожности от вируса? — пишет автор фото.

Сегодня на сайте администрации Магнитогорска появилось сообщение о том, что теперь нужно самостоятельно приходить в соцзащиту за продуктовыми наборами:

— Поскольку доставка бесплатных продуктовых наборов больше не будет осуществляться, для их получения необходимо самостоятельно прийти в районные пункты выдачи, которые работают в будние дни строго с 9:00 до 16:00, за исключением выходных и праздничных дней.

Горожан попросили не создавать ажиотаж и не приходить раньше назначенного времени. И вот, что вышло.

Как сообщили в мэрии, люди подумали, что продукты будут раздавать только один день, и боялись, что на всех наборов не хватит, поэтому побежали занимать очередь. Однако получить помощь все нуждающиеся смогут в течение трех месяцев, и еды должно хватить на всех.

Теперь продукты будут выдавать только по предварительной записи, чтобы не подвергать опасности горожан.

— Для этого необходимо накануне позвонить по телефону горячей линии и оставить заявку на следующий день на удобное время для посещения пункта выдачи, — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Все интересующие вопросы можно задать с 8:30 до 17:30 по многоканальному телефону «горячей линии»: 49-85-40.

Напомним, в Челябинской области до 12 июля действует режим повышенной готовности.

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