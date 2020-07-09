2020-07-09T13:37:21+03:00
Общество

В Челябинске появились первые пострадавшие от теплового удара

Скорую вызывали ребенку и двум мужчинам
Лидия ПЕСКОВА
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Не ходите на улицу в пекло и больше пейте в жару.Не ходите на улицу в пекло и больше пейте в жару.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скорую помощь в Челябинске начали вызывать пострадавшим от теплового удара. За последние двое суток медики выезжали на помощь три раза.

— Пострадали ребенок и двое взрослых — мужчины. Все они в удовлетворительном состоянии, — говорят в городском управлении здравоохранения Челябинска.

Ранее в МЧС рассказали, по каким признакам можно заподозрить тепловой удар.

Если вы почувствовали головокружение, слабость, тревогу или сильную жажду и головную боль, найдите прохладное место, выпейте воды или фруктового сока, чтобы восполнить потерю жидкости. Отдохните.

Если появились болезненные мышечные спазмы (так бывает при длительной физической нагрузке в жару), выпейте раствор, содержащий электролиты для нормализации минерального обмена. Если тепловые спазмы не прекращаются более часа, обращайтесь к медикам.

Если у человека сухая горячая кожа , появился бред, судороги, он теряет сознание, вызывайте скорую. Пока медики едут, уложите пострадавшего в прохладное место с приподнятыми ногами. Разденьте его, наложите холодный компресс на шею, подмышечные ямки и паховую область. И не давайте пострадавшему парацетамол или аспирин.

Напомним, в пятницу и в субботу воздух прогреется до +36 градусов.

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Уже к пятнице воздух прогреется до +36 градусов (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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