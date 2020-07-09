76% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн

9 Июль 2020 2020-07-09T14:03:38+03:00

Услуга оформления кредита без посещения отделения или встречи с представителем банка доступна в Райффайзенбанке с 2017 года

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В июне 76% всех клиентов Райффайзенбанка получили кредит онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов.

— Ранее полностью удаленное кредитование было доступно только для тех клиентов, которые были с нами больше трех месяцев. Однако период самоизоляции ускорил процесс автоматизации кредитного конвейера, и теперь получить необходимую сумму за считанные минуты возможно с первого дня обслуживания в банке, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. — Мы рады помочь еще большему числу людей быстро и безопасно снизить свою финансовую нагрузку по фиксированной ставке рефинансирования 7,99%.

Услуга оформления кредита без посещения отделения или встречи с представителем банка доступна в Райффайзенбанке с 2017 года. В условиях самоизоляции Райффайзенбанк обеспечил полную доступность кредитных решений для клиентов, которые могут получить средства на счет в считанные минуты.

Подробнее об условиях рефинансирования можно узнать на сайте Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU