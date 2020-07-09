«Райффайзен Лизинг Онлайн»: первая удаленная сделка автолизинга

9 Июль 2020 2020-07-09T15:27:54+03:00

Лизинговые брокеры и автодилеры могут самостоятельно подключаются к системе и заключать сделку с клиентом сразу в автосалоне

Изменить размер текста: A A

«Райффайзен-Лизинг» провел в удаленном режиме первую сделку автолизинга через систему «Райффайзен Лизинг Онлайн» («РЛО»), запущенную для упрощенного автоматизированного обслуживания лизинга колесной техники для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса.

Разработка онлайн-платформы «РЛО» позволила представить рынку уникальную услугу: лизинговые брокеры и автодилеры самостоятельно подключаются к системе напрямую, одобряют и заключают сделку с клиентом сразу в автосалоне. Брокер завел сделку в систему и получил одобрение от «Райффайзен-Лизинг» в течение одного часа, пройдя необходимые проверки в автоматическом режиме.

— Цифровые инструменты «Райффайзен-Лизинга» позволяют клиентам легко получить финансирование для любых видов активов. Реализованная онлайн-сделка автолизинга — важный первый шаг в сторону развития масштабируемого дилерско-брокерского канала привлечения клиентов с использованием открытого интерфейса системы «РЛО», в которой процесс проходит максимально удобно и быстро, — комментирует генеральный директор ООО «Райффайзен-Лизинг» Виталий Милованов. — Мы видим большой потенциал в работе с малыми и средними предприятиями, а также индивидуальными предпринимателями. Мы как один из ведущих игроков с международным брендом на лизинговом рынке предлагаем клиентам качественный автоматизированный сервис и конкурентные условия.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU