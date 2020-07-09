Юбилея не будет: в Челябинской области отменили Бушуевский фестиваль

9 Июль 2020 2020-07-09T20:58:30+03:00

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Фестиваль гравюры и клинкового оружия, который в этом году должен был стать юбилейным, отменен в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

— Сегодня организационный комитет принял решение об отмене Бушуевского фестиваля 11-12 июля 2020 года в связи с продолжением действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории субъектов РФ, ведь здоровье и безопасность всех участников является для нас приоритетом, — рассказали в администрации Златоуста.

Это уже не первые мероприятия, которые отменяются из-за пандемии коронавируса. Так, на Южном Урале перенесли на следующий год Бажовский фестиваль, а Ильменский фестиваль бардовской песни проводится в онлайн-режиме. Для зрителей будет проведена трансляция концертов.

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ИСТОЧНИК KP.RU