2020-07-09T20:58:30+03:00
Общество

Юбилея не будет: в Челябинской области отменили Бушуевский фестиваль

Мероприятие переносится на год из-за пандемии коронавируса
Рустам ЯХИН
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Это уже не первое мероприятие, которое отменили из-за пандемии коронавируса Фото: Бушуевский фестивальЭто уже не первое мероприятие, которое отменили из-за пандемии коронавируса Фото: Бушуевский фестиваль
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Фестиваль гравюры и клинкового оружия, который в этом году должен был стать юбилейным, отменен в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

— Сегодня организационный комитет принял решение об отмене Бушуевского фестиваля 11-12 июля 2020 года в связи с продолжением действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории субъектов РФ, ведь здоровье и безопасность всех участников является для нас приоритетом, — рассказали в администрации Златоуста.

Это уже не первые мероприятия, которые отменяются из-за пандемии коронавируса. Так, на Южном Урале перенесли на следующий год Бажовский фестиваль, а Ильменский фестиваль бардовской песни проводится в онлайн-режиме. Для зрителей будет проведена трансляция концертов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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