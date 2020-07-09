2020-07-09T17:52:46+03:00
Общество

Беременная женщина, которая попала в ДТП на скорой в Челябинске, смогла родить

После аварии у женщины была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма
Рустам ЯХИН
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Машине скорой помощи не уступили дорогу. Фото: Корреспондент КПМашине скорой помощи не уступили дорогу. Фото: Корреспондент КП
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Женщина из Агргаяшского района, которая попала в ДТП, находясь в машине скорой помощи, благополучна родила. Как сообщили в Минздраве Челябинской области, мама и ее ребенок сейчас чувствуют себя хорошо и находятся в родильном доме ОКБ №3. Отметим, что в пресс-службе ОКБ №3 оперативного комментария на момент написания публикации получить не удалось.

Напомним, ДТП произошло 8 июля на пересечении улиц Курчатова и Воровского. Скорая помощь ехала с включенными сиренами и столкнулась с легковым автомобилем. Из-за аварии медицинская машина перевернулась набок. Травмы получили один из медиков и беременная женщина, у которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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