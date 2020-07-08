Появились подробности ДТП с участием скорой помощи в Челябинске
Авария произошла сегодня, 8 июля, на пересечении улиц Курчатова и Воровского. Скорая помощь ехала с включенными сиренами и врезалась в автомобиль.
— Произошло столкновение двух автомобилей, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинску. — Внутри скорой помощи находился пассажир.
По словам очевидцев, девушка за рулем автомобиля Toyota Corolla не пропустила карету скорой помощи, в которой везли беременную женщину. От удара машина скорой перевернулась. Поставить ее на место вызвались мимо проходящие горожане.
В Челябинске перевернулась скорая с пациентом.
Неравнодушные горожане ставят машину на колеса Фото: очевидец
— Меня приятно поразило то, что как только авария приключилась и машина скорой оказалась на боку, мужчин 5-6 бросились вытаскивать людей из машины, — рассказала очевидец происшествия Ирина. — Они блокировали проезд, чтобы еще больше жертв не было, потом машину перевернули, поставили на колеса.
Как сообщает с места происшествия наш корреспондент, в карете скорой помощи находились четыре человека: водитель, два фельдшера и пациентка. Досталось беременной женщине и одному из медиков — за ними приехали другие врачи и увезли в больницу.
В Челябинске перевернулась скорая с пациентом.
— Везли пациентку на 40 неделе беременности, — рассказали в пресс-службе горздрава. — У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, женщину отвезли в Областную Клиническую больницу № 3. Диагноз пострадавшему медику еще не поставили.
Остальным участникам ДТП медицинская помощь не понадобилась. Водитель скорой отделался легким испугом.
— Его аж трясет всего, говорит, что скорой уступили все, кроме летящей девушки, из-за которой и случилось ДТП, — передает наш корреспондент.
Водитель остался на месте аварии, чтобы охранять дорогостоящее оборудование.
Беременную пациентку везли в больницу Фото: Корреспондент КП
Пострадавшая иномарка второго участника ДТП Фото: Корреспондент КП
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ИСТОЧНИК KP.RU