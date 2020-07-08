Появились подробности ДТП с участием скорой помощи в Челябинске

Авария произошла сегодня, 8 июля, на пересечении улиц Курчатова и Воровского. Скорая помощь ехала с включенными сиренами и врезалась в автомобиль.

— Произошло столкновение двух автомобилей, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинску. — Внутри скорой помощи находился пассажир.

По словам очевидцев, девушка за рулем автомобиля Toyota Corolla не пропустила карету скорой помощи, в которой везли беременную женщину. От удара машина скорой перевернулась. Поставить ее на место вызвались мимо проходящие горожане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789285" frameborder="0"></iframe> В Челябинске перевернулась скорая с пациентом.

Неравнодушные горожане ставят машину на колеса Фото: очевидец

— Меня приятно поразило то, что как только авария приключилась и машина скорой оказалась на боку, мужчин 5-6 бросились вытаскивать людей из машины, — рассказала очевидец происшествия Ирина. — Они блокировали проезд, чтобы еще больше жертв не было, потом машину перевернули, поставили на колеса.

Как сообщает с места происшествия наш корреспондент, в карете скорой помощи находились четыре человека: водитель, два фельдшера и пациентка. Досталось беременной женщине и одному из медиков — за ними приехали другие врачи и увезли в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789285" frameborder="0"></iframe> В Челябинске перевернулась скорая с пациентом.

— Везли пациентку на 40 неделе беременности, — рассказали в пресс-службе горздрава. — У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, женщину отвезли в Областную Клиническую больницу № 3. Диагноз пострадавшему медику еще не поставили.

Остальным участникам ДТП медицинская помощь не понадобилась. Водитель скорой отделался легким испугом.

— Его аж трясет всего, говорит, что скорой уступили все, кроме летящей девушки, из-за которой и случилось ДТП, — передает наш корреспондент.

Водитель остался на месте аварии, чтобы охранять дорогостоящее оборудование.

Беременную пациентку везли в больницу Фото: Корреспондент КП

Пострадавшая иномарка второго участника ДТП Фото: Корреспондент КП

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