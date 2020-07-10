2020-07-10T10:45:45+03:00
Общество

Соцгород поздравил с праздником ветеранов семейной жизни

Подарки вручили семейным парам, прожившим 40, 50 и более лет
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Семья — это главное в жизни каждого человека. Но не каждый человек может пронести через года чувства любви и уважения друг другу, преданности, внимания и заботы.

В День семьи любви и верности «Соцгород» поздравил с праздником семейные пары, прожившие 40, 50 и более лет. Александр Капитан, депутат Гордумы, член попечительского совета движения вместе с неравнодушными предпринимателями побывал в гостях у ветеранов и вручил подарки старожилам семейной жизни. Директор «Соцгорода» Татьяна Соколова также приняла активное участие в акции и навестила семейные пары.

— Такие дружные и крепкие брачные союзы — хороший пример для современной молодежи, которой есть на кого равняться. Каждый год «Соцгород» организует благотворительные акции, посвященные этому доброму и светлому празднику. Раньше собирали семейные пары в парке Тищенко, устраивали массовое мероприятие с вручением подарков, дипломов, Благодарностей Госдумы от нашего лидера Андрея Барышева. В этом году в связи с пандемией большого праздника не получилось организовать. Поэтому решили пройтись по домам с подарками, подключили к акции бизнесменов. В общем, не оставили без внимания ветеранов семейной жизни, наших старожилов, которые составляют гордость и славу Металлургического района, — подчеркнула Татьяна Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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