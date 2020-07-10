10 Июль 2020 2020-07-10T12:51:30+03:00

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День российской почты традиционно отмечается в второе воскресенье июля, у этом году — 12 числа. Для почтовиков Челябинска и области нынешний праздник совпал с региональным юбилеем: история южноуральской почты началась ровно 270 лет назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789769" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер поздравил южноуральских почтальонов.

— Особая благодарность вам за работу в условиях пандемии, — отметил Алексей Текслер. — Почтовые предприятия ни на один день не приостанавливали свою работу, а южноуральские почтовики продолжали доставлять и обрабатывать миллионы письменной корреспонденции и посылок, обслуживать жителей Челябинской области. Я признателен каждому из вас за эту большую работу. Желаю всем почтовикам здоровья, успехов, счастья, благополучия. Уверен, что со всеми задачами вы справитесь! Еще раз, с профессиональным праздником.

Губернатор Челябинской области рассказал, что для него профессия почтовика — часть семейной истории:

— Для меня лично почтовая служба — это и часть семейной истории. Мой дед долгие годы, около 40 лет, проработал в структуре почты в Челябинской области, был руководителем двух районных отделений почты в регионе в советское время.

В мероприятии, посвященном профессиональному празднику, приняли участие сотрудники всех почтамтов Челябинской области и ведущих структурных подразделений.

Напомним, шесть лет назад, 10 июля 2020 года, на пешеходном комплексе «Кировка» в Челябинске была установлена чугунная фигура почтальона в форме 19 столетия — ровно напротив памятного старожилам Челябинска здания Главпочтамта.

ИСТОЧНИК KP.RU