Как в Челябинске будут работать новые подъемники для инвалидов в подземном переходе на площади Революции

10 Июль 2020 2020-07-10T14:36:51+03:00

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Новый подъемник в подземном переходе на площади Революции так и не заработал, хотя открыть его должны были еще в прошлом месяце, возмущаются челябинские активисты.

— Почти 3 миллиона рублей потрачено, дядьки в спецовках покатались, подъемники обещали запустить 25 июня. Но сейчас 7 июля, и подъемники не работают. Никакой информации о том, когда они включатся, нет. Деньги потрачены, железки прикручены, возможно на какой-нибудь праздник включат, — пишут активисты.

Работать подъемники будут с 9 утра и до 11 часов вечера. Фото: vk.com/chelfuture

В МАУ «Сад имени Пушкина» рассказали, что за работу подъемника будет отвечать оператор, который должен прийти по сигналу кнопки вызова, посадить, спустить и помочь выйти. Обучение специалистов откладывали из-за пандемии коронавируса, но скоро на работу должны выйти два человека.

— Подъемник не работает, потому что люди, которые будут эксплуатировать его, на тот момент не прошли специальное обучение. Сегодня у них последний день, а на следующей неделе они сдают экзамен. Только после аттестации я могу допустить их к использованию этого подъемника. Это серьезная техника, и она требует специального допуска, — объяснил директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин.

Воспользоваться пандусом смогут только инвалиды на колясках. Фото: vk.com/chelfuture

Родители с коляской не смогут воспользоваться новым оборудованием, потому что угол спуска не позволяет человеку спуститься в стоячем положении, ему придется нагибаться. Пандус предназначен только для инвалидов-колясочников. Работать он будет с 9 утра и до 11 часов вечера.

Игорь Клеин добавил, что подъемник в ближайшее время должны передать Управлению дорожного хозяйства, но пока они находятся на балансе горсада, поэтому им приходится искать специалистов, которых в городе не так много.

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ИСТОЧНИК KP.RU