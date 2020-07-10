Продление режима самоизоляции в Челябинске 2020: как будут работать ТРК

Не исключено, что торговые точки объявят о начале распродажи, чтобы привлечь покупателей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области сняли запрет, наложенный на розничную торговлю из-за пандемии коронавируса. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. В документе указано и то, как будет работать ТРК Челябинска из-за продления режима ограничений.

Торговым центрам разрешили заниматься продажей товаров, но при условии, если соблюдаются все необходимые рекомендации Роспотребнадзора Однако.культурные, развлекательные и массовые мероприятия в ТРК пока остаются под запретом.

Изначально режим повышенной готовности был продлен до 12 июля. Власти Челябинской области к этому моменту планировали постепенно снимать ряд ограничений. Но вскоре они изменили свои решение и продлили ограничения до 26 июля.

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