В Челябинской области вспышка коронавируса на заводе начала свое распространение

10 Июль 2020 2020-07-10T21:28:47+03:00

К медикам продолжают обращаться люди с симптомами, похожими на коронавирус Фото: Рустам ЯХИН

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В Челябинской области в Трехгорном очаг коронавируса в ФГУП «Приборостроительный завод» начал расти. Об этом сообщил руководитель предприятия Владислав Белобров.

— У пятерых горожан подтверждена ковидная пневмония, они прошли исследование на компьютерном томографе в Сатке. Ещё один трёхгорненец госпитализирован в городское инфекционное отделение. Вчера взяты анализы у 53 человек, сегодня – ещё у 16. Ждём результаты. При этом к медикам продолжают обращаться люди с клиническими симптомами. Круг контактов оперативно определяется, отправляем людей на самоизоляцию, это порядка 100 человек. Своих работников предприятие, конечно, поддержит: режим карантина не скажется на их заработной плате — прокомментировал Белобров.

Напомним, о вспышке коронавирусной инфекции в Трехгорном стало известно 8 июля. Сообщалось, что девять сотрудников ФГУП «Приборостроительный завод» имели симптомы, схожие с ковидной пневмонией. Также было установлено, что они отдыхали на теплоходном круизе в конце июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU