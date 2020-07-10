2020-07-10T21:28:47+03:00
Общество

В Челябинской области вспышка коронавируса на заводе начала свое распространение

у пятерых граждан уже подтвержден COVID-19
Рустам ЯХИН
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К медикам продолжают обращаться люди с симптомами, похожими на коронавирусК медикам продолжают обращаться люди с симптомами, похожими на коронавирусФото: Рустам ЯХИН
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В Челябинской области в Трехгорном очаг коронавируса в ФГУП «Приборостроительный завод» начал расти. Об этом сообщил руководитель предприятия Владислав Белобров.

— У пятерых горожан подтверждена ковидная пневмония, они прошли исследование на компьютерном томографе в Сатке. Ещё один трёхгорненец госпитализирован в городское инфекционное отделение. Вчера взяты анализы у 53 человек, сегодня – ещё у 16. Ждём результаты. При этом к медикам продолжают обращаться люди с клиническими симптомами. Круг контактов оперативно определяется, отправляем людей на самоизоляцию, это порядка 100 человек. Своих работников предприятие, конечно, поддержит: режим карантина не скажется на их заработной плате — прокомментировал Белобров.

Напомним, о вспышке коронавирусной инфекции в Трехгорном стало известно 8 июля. Сообщалось, что девять сотрудников ФГУП «Приборостроительный завод» имели симптомы, схожие с ковидной пневмонией. Также было установлено, что они отдыхали на теплоходном круизе в конце июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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