На новой развязке в Челябинске обустроят 4 пешеходных спуска

11 Июль 2020 2020-07-11T08:11:40+03:00

Ранее активисты жаловались на узкие тротуары, который ведет в никуда

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В Челябинске на новой развязке, которая соединяет ул. Братьев Кашириных и ул. Российскую, должны сделать 4 пешеходных спуска до конца августа. Об этом рассказали активисты, которые были недовольны пешеходной частью дороги.

— Один тротуар был очень узкий, второй оканчивался обрывом. Мы направили два обращения по этому поводу. Одно в администрацию города, второе в приемную полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (хотели направить губернатору, но у него в это время несколько недель не работала интернет-приемная), — пишут общественники из Челябинска в соцсетях.

И вот пришел долгожданный ответ. Оказалось, что на развязке, которую запустили в мае, до сих пор ведутся работы.

Тротуар с левой стороны развязки не предназначен для пешеходов. Фото:vk.com/chelfuture

— Тротуар с левой стороны развязки по ходу движения от ул. Российской в строну ул. Кирова является технологическим и не предназначен для передвижения пешеходов. Тротуар с правой стороны является пешеходны и на сегодняшний день находится в стадии незавершенного строительства, — объяснили в приемной полпреда президента России по УРФО.

Сейчас пешеходную часть обустраивают, а к 30 августа этого года на развязке должны появиться 4 спуска для пешеходов.

Оказалось, что развязку еще не достроили. Фото: vk.com/chelfuture

Но активистов волнует то, как люди должны понять, что по пешеходной части дороги еще нельзя ходить.

— Узкий тротуар — технический, но как об этом должны догадываться люди? Вопрос с установкой каких-то предупреждающих табличек или пешеходной навигации остался висеть в воздухе, — добавили активисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU