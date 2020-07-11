2020-07-11T16:36:02+03:00
Происшествия

В Челябинской области ураганный ветер повалил деревья на машины туристов

На Увильдах начался настоящий шторм [видео]
Владимир КАЦ
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Сильный ветер повалил большие деревья на машины туристов. Фото: vk.com/nashchelyabinskСильный ветер повалил большие деревья на машины туристов. Фото: vk.com/nashchelyabinsk
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Сегодня, 11 июля, на Увильдах начался настоящий ураган: усилился ветер, поднялись волны и сгустились тучи. Стихия прогнала отдыхающих с пляжа и повалила на их автомобили большие деревья. Фото и видео непогоды сразу попали в соцсети.

На Увильдах сильный ветер поднял волны.

Напомним, утром в МЧС предупреждали о том, что в отдельных районах Челябинской области может начаться шторм, пойти сильный ливень и даже крупный град. В ведомстве обещали усиление ветра до 25-27 м/с.

Больше похоже на морской пейзаж. Фото: vk.com/nashchelyabinsk

Больше похоже на морской пейзаж. Фото: vk.com/nashchelyabinsk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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