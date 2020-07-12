Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля 2020 года: плюс 140 заболевших
Минздрав опубликовал статистику о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля. За сутки заболели еще 140 человек. Всего под присмотром врачей сейчас находится 3160 южноуральцев.
За вчерашний день выписано 130 пациентов. С начала пандемии в регионе переболели ковидом 9241 человек.
Летальная статистика пополнилась еще двумя случаями. Скончалась 49-летняя пациентка с крайней степенью ожирения, сопровождаемой дыхательной недостаточностью. А также 87-летняя пациентка с болезнями сердца и легких. Ковид стал у женщин сопутствующим заболеванием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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