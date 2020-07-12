Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля 2020 года: плюс 140 заболевших

12 Июль 2020 2020-07-12T09:22:35+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля составляет 9241 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области

Изменить размер текста: A A

Минздрав опубликовал статистику о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля. За сутки заболели еще 140 человек. Всего под присмотром врачей сейчас находится 3160 южноуральцев.

За вчерашний день выписано 130 пациентов. С начала пандемии в регионе переболели ковидом 9241 человек.

Летальная статистика пополнилась еще двумя случаями. Скончалась 49-летняя пациентка с крайней степенью ожирения, сопровождаемой дыхательной недостаточностью. А также 87-летняя пациентка с болезнями сердца и легких. Ковид стал у женщин сопутствующим заболеванием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 июля 2020: очередь на КТ в 7 часов, открытие новых пляжей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 июля 2020 (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU