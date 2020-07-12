2020-07-12T09:22:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля 2020 года: плюс 140 заболевших

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля составляет 9241 человек.Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля составляет 9241 человек.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Минздрав опубликовал статистику о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля. За сутки заболели еще 140 человек. Всего под присмотром врачей сейчас находится 3160 южноуральцев.

За вчерашний день выписано 130 пациентов. С начала пандемии в регионе переболели ковидом 9241 человек.

Летальная статистика пополнилась еще двумя случаями. Скончалась 49-летняя пациентка с крайней степенью ожирения, сопровождаемой дыхательной недостаточностью. А также 87-летняя пациентка с болезнями сердца и легких. Ковид стал у женщин сопутствующим заболеванием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 июля 2020: очередь на КТ в 7 часов, открытие новых пляжей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 июля 2020 (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля 2020 года: плюс 140 заболевших
В Челябинске выбрали фотографа, снявшего самые красивые фотографии во время самоизоляции
В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов
«Уже тестирую, в комнате холодно»: южноуралец собрал кондиционер из пластиковых бутылок
Погода в Челябинске на 12 июля 2020 года: жарко, но будет хуже
«С потолка текла маслянистая жижа красного цвета»: в Челябинске труп старушки нашли только две недели спустя
В Челябинской области ураганный ветер повалил деревья на машины туристов
Эксперт рассказал об истинных причинах загадочной гибели группы Дятлова
Текслер дал старт автопробегу ретро-автомобилей
В магазине отказались обслуживать челябинку, которая надела пакет вместо маски
В Челябинской области откроют современные и удобные пляжи
Котенок может задохнуться: жительница Челябинской области пожаловались на соседку, которая оставляет питомца на 30-градусной жаре
Текслер заложил первый камень будущей стелы «Город трудовой доблести»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 июля 2020 года: стабильный прирост
МЧС Челябинской области предупреждает о сильном ливне, крупном граде и шквалистом ветре
На новой развязке в Челябинске обустроят 4 пешеходных спуска
В Челябинске появился бюст Юрию Гагарина
Погода в Челябинске на 11 июля 2020 года: пекло, но возможен град
В Челябинской области вспышка коронавируса на заводе начала свое распространение