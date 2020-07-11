Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 июля 2020: очередь на КТ в 7 часов, открытие новых пляжей

Даже коронавирус не смог полностью отнять лето у Челябинцев, ведь в городе открылось 11 пляжей, некоторые из них уже испытали журналисты КП-Челябинск и рассказали, где можно искупаться и позагорать.

Также мы собрали для вас список открытых пляжей в Челябинске:

Инфографика: Сергей Зверев

Алексей Текслер пообещал, что в регионе появится больше современных и удобных пляжей. Их оборудуют в каждом муниципалитете.

В Челябинской области откроют больше пляжейФото: Валентина ВАГАНОВА

ПАКЕТ, ЗАЗИЩАЮЩИЙ ОТ КОРОНАИВРУСА

В Челябинске женщина устроила скандал после того, как ее отказались обслуживать без маски. Она попыталась выйти из положения и надела на лицо пакет, но даже это не помогло. В итоге челябинка осталась без покупок, но нашла новое применение полиэтиленовым пакетикам.

КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ

По данным минздрава, на утро 12 июля в регионе подтверждены 9101 случай заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 138 положительных тестов.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За день умерли 3 человека. Все они подхватили инфекцию, уже имея тяжелые заболевания:

— пациентка, 82 года: ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 81 года: сахарный диабет, гипертоническая болезнь ;

— пациентка, 67 лет: сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность.

МАГНИТОГОРСК

В Магнитогорске люди стоят в очереди на КТ по 7 часов, потому что в больнице работает только один единственный аппарат. Пациенты рассказывают, что и он отказывает из-за жары, врачам приходится выключат КТ и ждать пока он охладиться, а на это тоже уходит время.

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