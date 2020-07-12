«Лучший, но с сюрпризами под водой»: жители Челябинска тестируют новый пляж в поселке Смолино

12 Июль 2020 2020-07-12T11:30:50+03:00

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На этой неделе власти Челябинска заявили об открытии нового муниципального пляжа на озере Смолино. Он находится в одноименном поселке, неподалеку от пляжей гостиниц «Березка» и «Смолино-парк». Озеро здесь гораздо чище, чем со стороны улицы Новороссийской, и все же пляж получился неидеальным. Читатель КП-Челябинск Григорий Семенов рассказал, почему.

— До этого мы купались на «путинском» пляже у ДК ЧТПЗ. Даже в будни там очень много людей и много пьяных. Охрана на это закрывает глаза, хотя могли бы выгонять тех, кто с бутылками. На глазах у нас одна собака даже успела нагадить в воду, а ее хозяйка сидела и улыбалась. На берегу стоит запах гнили, к берегу прибивает зеленую тину. Поэтому в выходные мы решили рвануть в поселок Смолино. Надеялись, что народу там будет меньше, а публика поприличнее, ведь не каждый челябинец туда поедет купаться, а тем более — выпивать, — рассказывает Григорий.

Народу здесь не слишком много. Однако и развлечений нет никаких. Фото: Григорий Семенов.

Муниципальный пляж в поселке Смолино, на самом деле, произвел хорошее впечатление. Пляж огорожен, берег щедро засыпан речным песком. На территории пляжа есть большие навесы, где можно скрыться от солнца. Стоят лавочки, раздевалки, работает биотуалет. И все это — совершенно бесплатно. На пляже дежурит команда спасателей. Кто-нибудь обязательно наблюдает за детьми в лягушатнике.

Отдыхающих даже в выходной день не слишком много. На пляже, правда, нет развлечений и торговых точек, зато спокойно. На берегу установлен пандус для инвалидов, по которому можно скатить коляску к воде.

— Вода отличная: мутная от песка, но в целом чистая. Правда, вход неприятный. Первые мера два под водой усыпаны мелкими камнями, даже в лягушатнике. Не знаю, можно ли их выгрести из воды. Однако это не единственная проблема. Справа от лягушатника, на глубине, где по пояс взрослому человеку, под водой из песка торчит железяка. И многие за нее запинаются. Местный житель сказал, что тут разбросаны какие-то якоря. Нырять под воду я не решился, но пару раз случайно попал по этой железке ногой — очень больно. Думаю, власти должны послать туда водолазов, — замечает Григорий.

О других пляжах Челябинска можно почитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU