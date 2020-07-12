«Это издевательство!»: жители Копейска остались без воды в 30-градусную жару

12 Июль 2020 2020-07-12T13:16:05+03:00

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В редакцию КП-Челябинск пожаловались жители Копейска. Во время аномальной жары они остались без воды. Люди не могут помыть руки, сходить в душ, приготовить еду. На питье им приходится покупать воду в магазинах.

— Дорогие журналисты, вот что толку от графика воды по часам, вы писали статью про Копейск. Воды вообще нет! Чем детей мыть, а покушать, постирать? Глава Копейска может не справляется со своими обязанностями, Горводоканал это вообще отдельная история, как жара — у них проблемы, на дворе 21 век, и такое, — написал житель Копейска Василий.

Местные паблики в соцсетях завалены жалобами и возмущениями.

— Издевательство! Приехали с дачи, грязные, потные, вонючие, голодные, а дома ни капли воды нет! И что делать дальше? Как быть семье? Помыться никак! Приготовить никак, пить нечего, я уж молчу о мытье посуды, стирке, протирке пыли и пола, черт с ними! Дома духота, пот градом, все чешется! Зла на вас не хватает!

В водоканале объясняют такие меры «резким увеличением разбора воды, связанным с установившейся аномально жаркой погодой». По 19 июля график подачи воды в городе выглядит так:

с 00.00 до 05:00 — снижение давления до одной атмосферы;

с 05:00 до 11:00 — рабочий режим;

с 11:00 до 17:00 — снижение давления;

с 17:00 до 23:00 — снова рабочий режим;

с 23:00 до 24:00 снижение давления.

График подачи воды, согласованный начальником Управления городского хозяйства, выложен в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU