Сколько продлится аномальная жара в Челябинской области

12 Июль 2020 2020-07-12T14:07:57+03:00

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На Южном Урале который день столбики термометров показывают 30 градусов и выше. Для многих аномальная погода становится уже невыносимой. Но спасаться от жары придется еще, как минимум, неделю. В ЕДДС Челябинска предупреждают, что аномальные температуры сохранятся до 16 июля.

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По данным Гидрометцентра России, в Челябинске сухая и жаркая погода продержится до субботы, 17 июля. В воскресенье будет также жарко, до +36, но пойдет дождь. На завтра, 13 июля, синоптики прогнозируют в Челябинске +33,+35. Собираетесь на неделе посетить пляж и думаете, на какой поехать? Посмотрите наш репортаж с мест отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU