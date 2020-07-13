Наталью Котову заинтересовали грязные лавки в центре Челябинска

13 Июль 2020 2020-07-13T08:38:44+03:00

Челябинцы пожаловались на скамейки, которые превратились в туалет для птиц. Фото: читатель КП-Челябинск

Изменить размер текста: A A

Глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание на грязные скамейки на остановке «площадь Революции» после того, как журналист КП-Челябинск отправил запрос в администрацию города. Сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании она поручила разобраться с проблемой.

— По остановкам есть вопрос от «Комсомольской правды». Свяжитесь с корреспондентом, пообщайтесь по поводу остановки на площади Революции. Обсудите, что конкретно интересует, и как это будут устранять, — сказала Наталья Котова.

Напомним, читатели КП-Челябинск пожаловались на остановку «площадь Революции», где лавки превратились в туалет для птиц. Ранее в мэрии сообщили, что рамках борьбы с коронавирусом в городе моют и дезинфицируют остановки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU