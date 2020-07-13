2020-07-13T08:38:44+03:00
Общество

Наталью Котову заинтересовали грязные лавки в центре Челябинска

Глава города поручила устранить проблему
Ангелина ЗАКИРОВА
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Челябинцы пожаловались на скамейки, которые превратились в туалет для птиц. Фото: читатель КП-ЧелябинскЧелябинцы пожаловались на скамейки, которые превратились в туалет для птиц. Фото: читатель КП-Челябинск
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Глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание на грязные скамейки на остановке «площадь Революции» после того, как журналист КП-Челябинск отправил запрос в администрацию города. Сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании она поручила разобраться с проблемой.

— По остановкам есть вопрос от «Комсомольской правды». Свяжитесь с корреспондентом, пообщайтесь по поводу остановки на площади Революции. Обсудите, что конкретно интересует, и как это будут устранять, — сказала Наталья Котова.

Напомним, читатели КП-Челябинск пожаловались на остановку «площадь Революции», где лавки превратились в туалет для птиц. Ранее в мэрии сообщили, что рамках борьбы с коронавирусом в городе моют и дезинфицируют остановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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