Наталью Котову заинтересовали грязные лавки в центре Челябинска
Глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание на грязные скамейки на остановке «площадь Революции» после того, как журналист КП-Челябинск отправил запрос в администрацию города. Сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании она поручила разобраться с проблемой.
— По остановкам есть вопрос от «Комсомольской правды». Свяжитесь с корреспондентом, пообщайтесь по поводу остановки на площади Революции. Обсудите, что конкретно интересует, и как это будут устранять, — сказала Наталья Котова.
Напомним, читатели КП-Челябинск пожаловались на остановку «площадь Революции», где лавки превратились в туалет для птиц. Ранее в мэрии сообщили, что рамках борьбы с коронавирусом в городе моют и дезинфицируют остановки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU