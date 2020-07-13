2020-07-13T10:51:38+03:00
Происшествия

Ущерб в полмиллиона: прокуратура обнаружила недобросовестный ремонт в парке им. Терешковой в Челябинске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Сергей СОТНИКОВ
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Несмотря на невыполненные работы, с подрядчиком расчитались в полном объеме Фото: читатель КПНесмотря на невыполненные работы, с подрядчиком расчитались в полном объеме Фото: читатель КП
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Прокуратура Тракторозаводского района провела проверку ремонта в парке им. В. В. Терешковой. По данным ведомства, администрация Тракторозаводского района подписала документы о фактически невыполненных работах по благоустройству парка. Согласно муниципальному контракту, здесь должны были починить водоприемную систему, сделать монтаж системы крепления гранитных плит, прокладку трубопровода и демонтаж старого трубопровода. Несмотря на то, что данные работы не выполнены, с подрядчиком рассчитались в полном объеме. Общий ущерб оценивается в 520 тыс. рублей.

— Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Кроме того, главе Тракторозаводского района Челябинска внесли представление об устранении нарушений закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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