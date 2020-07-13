В уральскую агломерацию, помимо Челябинска и Екатеринбурга, предлагается включить Пермь

13 Июль 2020 2020-07-13T13:02:31+03:00

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Челябинск может объедениться с Екатеринбургом и Пермью в крупную уральскую агломерацию. С такой инициативой выступил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на лекции для выпускников Российской экономической школы. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», по мнению Кудрина, в данной агломерации легко сосредоточить науку и технику, а политическое усиление хорошо скажется на экономике страны.

— Пока все гадают, случайный это пример или предвестник реального укрупнения, лоббируемого свыше, отметим следующее. Любую идею можно воплощать лишь после всестороннего обсуждения выгоды для каждого из участников. Решения должны быть взвешенными. Ведь, кроме сухих цифр, есть живые люди, поэтому процесс слияния обещает быть сложным и с экономической, и с психологической точек зрения, — добавляют авторы «Челябушки». — Нам со своей колокольни в Челябушке видится, что для начала неплохо бы обеспечить устойчивую транспортную связь. Построить, наконец, высокоскоростную магистраль. Что же до науки и техники, то тут Кудрин абсолютно прав. Челябинские власти, например, многое делают для развития, оказывают поддержку молодым ученым. Также нельзя не упомянуть местные продвинутые вузы, регулярно попадающие в мировые рейтинги, и то, что в южноуральской столице открывается представительство РАН.

Глава Счетной палаты России подчеркнул, что за счет агломерации «существенно повысится производительность, существенно будет выше сплав науки, производства, рабочей силы, перетока и мобильность такой рабочей силы».

ИСТОЧНИК KP.RU