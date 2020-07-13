Жителю Челябинской области, который порезал колеса у 59 авто, светит 5 лет тюрьмы

13 Июль 2020 2020-07-13T13:06:56+03:00

Хулиган из Еманжелинска предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Еманжелинский городской суд передали дело 22-летнего местного жителя, который порезал колеса у 59 автомобилей. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений»( ч.2 ст.167 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 6 октября 2019 года южноуралец напился, взял нож и пошел резать шины у авто, припаркованных на улице Титова, Ленина и Энгельса. Общий ущерб оценили в 368 тыс. рублей.

— После совершения преступления обвиняемый с места жительства скрылся и был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Материальный ущерб потерпевшим не возмещен, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За эту статью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU