Отключение горячей воды в Челябинске: кто попал под четвертый этап опрессовок
С 21 июля по 4 августа челябинские коммунальщики проведут четвертый этап опрессовок. Это необходимо для подготовки котельных и теплосетей к зиме. Без горячей воды останутся 1419 жилых дома, 86 детсадов, 54 учебных и 31 лечебных учреждения города.
— Кроме того, в июле по отдельному графику гидравлические испытания проходят и в домах, обслуживаемых локальными котельными, — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.
Срок отключения — две недели. Однако, если будет обнаружена проблема, придется подождать еще. Узнать, отключат ли горячую воду у вас дома или на работе, можно на сайте мэрии Челябинска по ссылке.
Пока одни терпят неудобства, другие запасаются водонагревателями. Агрегат спасает не только во время плановых отключений, но и на случай внезапной аварии. Проточный или накопительный? Разбираемся, что выгоднее купить.
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ИСТОЧНИК KP.RU