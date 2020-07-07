Проточный или накопительный водонагреватель: что выгоднее купить, если в Челябинске отключили горячую воду

Когда утро начинается не с кофе, а с плюющего воздухом крана с горячей водой — дело дрянь. Значит, на ближайшие две недели твои лучшие друзья — чайник, ковшик и самая большая кастрюлька. А еще невроз, конечно. «Комсомольская правда» выясняла, что лучше купить — проточный или накопительный водонагреватель. Изучаем плюсы и минусы всех способов выживания во время отключения горячей воды.

«Мою кастрюлю нагло похищали»

Поездки к удачливым родственникам, имеющим нагреватель, или друзьям, до которых еще не добралась опрессовка, могут помочь, но ненадолго. Даже в фитнес-зал с душем или в сауну не сходить — все закрыто. Возникает вопрос — покупать или не покупать бойлер на время отключения горячей воды . Дороговато, а лишних денег не бывает, особенно во время эпидемии. Пространственный вопрос тоже не последний: где найти место под такой агрегат, когда у многих ванные комнаты совсем небольшие? Приходится справляться по старинке.

— Я живу с мамой и сестрой, и так ругаемся из-за ванной: сестра всегда моется по утрам и очень долго, иногда приходится чистить зубы на кухне, — делится Софья, читательница КП-Челябинск. — Когда отключают воду, начинается ад. Бывало так, что мою кастрюлю нагло похищали проспавшие. Или самой приходится обливаться едва теплой водой, потому что уже опаздываешь.

После опрессовки семья уже не удивляется большим счетам за электроэнергию, потому что плита в эти «адские» дни работает без перерыва.

«Мне нужно помягче»

Решит ли проблему проточный водонагреватель? Отчасти. Из-за быстрого нагрева такому устройству нужна высокая мощность с подключением в электрощит. Хоть объем воды не ограничен, мощности часто не хватает: напор приходится делать меньше. Но обладатели проточных водонагревателей сталкиваются не только с самыми распространенными проблемами. О том, оправдывает ли подобный «комфорт» свою цену, рассказала одна из читательниц КП-Челябинск:

— Минусов нет, мне понравилось. Единственное, приходится искать подходящий напор, иначе будет идти еле теплая вода, — говорит Елена. — А я так не привыкла, неприятно телу, поэтому я мыла только голову. Кстати, крепить его оказалось просто: можно было врезать в кафель или прицепить на шкафчик, — выбрали второй вариант, потому что устройство довольно легкое.

Проточные нагреватели - быстро подают горячую поду, но потребляют много энергииФото: Тимур ХАНОВ

Те, кто пользуется «проточником», отмечают еще один минус — потребляет много энергии. На деле выходит так: за единицу времени и правда нужно больше энергии, но за весь период использования проточный водонагреватель все же выигрышнее, нет теплопотерь. Елена признается, что всегда мечтала о хорошем накопительном водонагревателе, но на покупку не решалась — дело казалось хлопотным.

«Для любой ванной комнаты»

Подтвердить или опровергнуть стереотипы о бойлерах помог Андрей Калугин — руководитель обособленного подразделения международной корпорации Thermex, которая уже более 10 лет является лидером рынка водонагревателей в России.

Выгодно ли покупать водонагреватель, если использовать его только на время опрессовки?

— Выгода бойлера не материальна — любой, даже самый доступный по цене, просто нагревает воду. А всякие дополнительные функции и опции нужны, чтобы сделать этот самый нагрев более удобным, — объясняет Андрей Калугин.

А если вспомнить, что за городом, где магистрали ГВС нет вовсе, водонагреватель просто необходим.

Ванные комнаты у многих маленькие, места и так нет, еще и огромный водонагреватель. Как быть?

Оказывается, что для таких случаев есть плоские бойлеры, которые занимают гораздо меньше места при том же объеме от 30 до 100 литров. Еще есть малолитражные варианты, они встраиваются над или под раковиной и вмещают от 7 до 30 литров воды. При высокой температуре нагрева можно смешивать ее с холодной и получать в два раза больше теплой воды для мытья.

— Также сэкономить место помогут горизонтальные модели или с универсальным монтажом. Если места совсем нет — подойдет проточный водонагреватель, в Thermex есть модели размером с листок формата А5, — добавляет Андрей Калугин.

При этом накопительные водонагреватели включаются в розетку и работают от 700-2500 Вт, поэтому их можно использовать даже в маломощных сетях, чего не скажешь о проточном нагревателе.

За бойлером придется постоянно ухаживать, как часто и можно ли это делать самому?

Уход, конечно, потребуется, как и для любой техники. Если речь об эмалевом покрытии внутреннего бака, то минимум раз в год нужно менять анод, который помогает защищать металл от коррозии. Внутренние баки из нержавеющей стали в этом не нуждаются, хотя при желании можно и поменять — точно не повредит. Также любой накопительный водонагреватель можно промывать от накипи.

Пугают, что бак может упасть, протечь и тогда выльется кипяток

Руководитель обособленного подразделения международной корпорации Thermex успокаивает, по его словам, придется очень сильно постараться, чтобы такое произошло.

— Водонагреватели устанавливаются на специальные анкеры с расчетом на заполненный бойлер. Плюс есть страховочный запас — в два-три веса наполненной техники. От протечек защищают покрытие бака или специальные материалы. Также водонагреватели Thermex имеют устройство отключения на сетевом шнуре, это исключит электроудар в случае утечки тока, сюда же — предохранительные клапаны для защиты от лишнего давления, — со знанием дела объясняет Андрей Калугин.

Мы сделали вывод, что не стоит бояться водонагревателя — это проверенное временем, надежное, безопасное и удобное решение как для периодического отключения горячей воды, так и для постоянного использования.

Кстати, изучить технику можно в интернете и заказать на дом. В интернет-магазине Thermex.ru представлены различные варианты, которые помогут пережить опрессовку или самоизоляцию на даче с комфортом.

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