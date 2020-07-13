«Спиртное и отдых на воде — вещи несовместимые!»: Текслер поделился статистикой утонувших в Челябинской области

13 Июль 2020 2020-07-13T19:18:58+03:00

Основные причины несчастных случаев на водоемах Южного Урала - употребление спиртных напитков и купание в необорудованном месте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По статистике, всего за прошедшие выходные погибли 16 человек

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился статисткой погибших на водоемах Южного Урала. За прошедшие выходные погибло 16 человек, среди которых было 3 детей. Причем несчастные случаи чаще всего происходили из-за употребления спиртных напитков. Об этих цифрах и фактах глава региона сообщил на своей официальной странице в Instagram.

— Причины почти в каждом случае одинаковы — купание в необорудованном месте и изрядная доза алкоголя! Особенно страшно, когда в таком состоянии взрослые теряют бдительность и отпускают к воде детей, оставляют их без присмотра, — написал Текслер в соцсети.

Напомним, 12 июля, в одном из водоемов Кусинского района утонул 4-летний мальчик, который остался без внимания родителей. Трагедией заинтересовался Следственный комитет Челябинской области и начала доследственную проверку. Сейчас уточняются обстоятельства смерти мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU