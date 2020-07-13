В Челябинской области прокуратура заинтересовалась проблемой отключения водоснабжения

13 Июль 2020 2020-07-13T19:56:11+03:00

Надзорное ведомство проверит законность действий служб, которые отвечают за подачу воды в жилые дома

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В Челябинской области прокуратура заинтересовалась отсутствием водоснабжения на территории Еткульского района. Проверка была организована по поручению прокурора региона Виталия Лопина.

— По результатам организованной проверки будет дана оценка реализации возложенных на орган местного самоуправления полномочий в сфере организации водоснабжения. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что недавно в Челябинской области из-за аномальной жары начали вводить ограничения на подачу воды. Изменения уже коснулись Копейска и Еманжелинска. Жители этих городов отмечают, что у них снизился напор воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU