В Челябинской области прокуратура заинтересовалась проблемой отключения водоснабжения
В Челябинской области прокуратура заинтересовалась отсутствием водоснабжения на территории Еткульского района. Проверка была организована по поручению прокурора региона Виталия Лопина.
— По результатам организованной проверки будет дана оценка реализации возложенных на орган местного самоуправления полномочий в сфере организации водоснабжения. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Отметим, что недавно в Челябинской области из-за аномальной жары начали вводить ограничения на подачу воды. Изменения уже коснулись Копейска и Еманжелинска. Жители этих городов отмечают, что у них снизился напор воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU