«Ни помыться, ни еду приготовить»: жители Челябинской области остались без воды в аномальную жару

Из-за аномальной жары в Челябинской области расход воды значительно увеличился. В связи с этим местные власти начали вводить ограничение на подачу воды. Больше всего это затронула города, которые «берут» воду из реки Миасс. Сначала ограничения коснулись Копейска, теперь график составили в Еманжелинске.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, вода будет подаваться с 05:00 до 09:00, с 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 23:00, местных жителей просят сделать запасы.

Глава Еманжелинска Александр Хрулев объяснил КП-Челябинск, почему введены ограничения.

— Наш резервуар рассчитан на 5 тыс. кубов, — рассказывает Александр Хрулев. — Для сравнения, расход воды в садовом поселке обычно составляет 500 кубов, а с приходом жары он увеличился в два раза. Такой рост потребления заметен по всей территории района. В связи с этим решили составить график подачи воды. Раньше справлялись, но такой жаркой погоды не было давно.

До этого с дефицитом воды столкнулись в Копейске — здесь жителям пообещали, что в определенное время суток подача воды будет уменьшаться. Однако в социальных сетях многие горожане пожаловались, что воды в домах нет совсем:

— На улице Макаренко в 00:00 напор воды понизили до полного исчезновения.

— У нас отключили совсем, и горячую, и холодную только что. Проспект Коммунистический.

Житель города заснял напор воды в своей квартире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="172" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/790164" frameborder="0"></iframe> Напор воды в квартире у жителя Копейска.Автор: vk.com/Сергей Конышев

Читатель КП-Челябинск Василий рассказал, что на улице Мусоргского с пятницы нет воды.

— Обещали машину с подвозом воды — ее нет, — рассказывает Василий. — Вчера вечером соседка через знакомых вызвала подвоз воды, приехали мужики на водовозке. Кто они и откуда — я не спросил. Говорят, что у Горводоканала машина сломалась и стоит у них на территории, вчера якобы она не могла работать.

В водоканале заявляют, что вода качается согласно утвержденному графику.

График подачи воды, согласованный начальником Управления городского хозяйства, выложен в соцсетях.

Примечательно, что жители Копейска и Еманжелинска получают воду из Шерневского водохранилища, которое, в свою очередь, наполняется рекой Миасс. Из-за аномальной жары уровень воды в ней значительно уменьшился. В районе Миасса, например, он упал почти на 30 сантиметров.

Река в районе города МиассФото: Юлия РЕУТОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU