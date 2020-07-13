«Ни помыться, ни еду приготовить»: жители Челябинской области остались без воды в аномальную жару
Из-за аномальной жары в Челябинской области расход воды значительно увеличился. В связи с этим местные власти начали вводить ограничение на подачу воды. Больше всего это затронула города, которые «берут» воду из реки Миасс. Сначала ограничения коснулись Копейска, теперь график составили в Еманжелинске.
Как сообщили в пресс-службе районной администрации, вода будет подаваться с 05:00 до 09:00, с 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 23:00, местных жителей просят сделать запасы.
Глава Еманжелинска Александр Хрулев объяснил КП-Челябинск, почему введены ограничения.
— Наш резервуар рассчитан на 5 тыс. кубов, — рассказывает Александр Хрулев. — Для сравнения, расход воды в садовом поселке обычно составляет 500 кубов, а с приходом жары он увеличился в два раза. Такой рост потребления заметен по всей территории района. В связи с этим решили составить график подачи воды. Раньше справлялись, но такой жаркой погоды не было давно.
До этого с дефицитом воды столкнулись в Копейске — здесь жителям пообещали, что в определенное время суток подача воды будет уменьшаться. Однако в социальных сетях многие горожане пожаловались, что воды в домах нет совсем:
— На улице Макаренко в 00:00 напор воды понизили до полного исчезновения.
— У нас отключили совсем, и горячую, и холодную только что. Проспект Коммунистический.
Житель города заснял напор воды в своей квартире.
Напор воды в квартире у жителя Копейска.Автор: vk.com/Сергей Конышев
Читатель КП-Челябинск Василий рассказал, что на улице Мусоргского с пятницы нет воды.
— Обещали машину с подвозом воды — ее нет, — рассказывает Василий. — Вчера вечером соседка через знакомых вызвала подвоз воды, приехали мужики на водовозке. Кто они и откуда — я не спросил. Говорят, что у Горводоканала машина сломалась и стоит у них на территории, вчера якобы она не могла работать.
В водоканале заявляют, что вода качается согласно утвержденному графику.
График подачи воды, согласованный начальником Управления городского хозяйства, выложен в соцсетях.
Примечательно, что жители Копейска и Еманжелинска получают воду из Шерневского водохранилища, которое, в свою очередь, наполняется рекой Миасс. Из-за аномальной жары уровень воды в ней значительно уменьшился. В районе Миасса, например, он упал почти на 30 сантиметров.
Река в районе города МиассФото: Юлия РЕУТОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU