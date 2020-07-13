2020-07-13T21:37:16+03:00
Общество

В Челябинске иномарка с детьми перевернулась после столкновения с легковушкой

Ставить автомобиль на колеса пришлось очевидцам происшествия
Рустам ЯХИН
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В результате ДТП иномарку отбросило на трамвайные путиВ результате ДТП иномарку отбросило на трамвайные пути
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Инцидент произошел вечером на пересечении улиц Горького и Ловина в Челябинске. В аварию попали KIA Sportage и Nissan Sunny. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону за рулем первого автомобиля находилась женщина 1990 года рождения, а во второй иномарке – мужчина 26 лет.

Отметим, что из-за столкновения автомобиль KIA перевернулся вверх дном. На колеса иномарку поставили проходившие мимо местные жители. Как рассказал читатель КП-Челябинск, в этой же машине находились дети. Однако они не пострадали. Правда водители обоих автомобилей, по словам очевидца, получили легкие травмы – синяки и царапины.

Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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