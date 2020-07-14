Пешком или на такси: из-за коронавируса жители Челябинска стали опасаться общественного транспорта

14 Июль 2020 2020-07-14T09:33:32+03:00

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Челябинцы в пандемию стали больше ездить на такси. Это показал совместный опрос «Ситимобил» и ResearchMe. Этим летом 40% жителей предпочитают такси общественному транспорту. Тогда как в обычное время такси выбрали бы лишь 14% опрошенных. Переполненный общественный транспорт, в котором многие пассажиры без масок, доверия не вызывает. Люди готовы переплатить, чтобы не подхватить вирус.

Личный автомобиль как способ передвижения также стал более популярным — этим летом его выбирают 44% против 34% ранее.

Согласно исследованию, такси чаще пользуются молодые челябинцы в возрасте 25-34 лет. Многие из них, 37 %, вовсе планируют отказаться от транспорта и ходить пешком, еще 36% — будут ездить на личном автомобиле, 30% — на общественном транспорте.

Также популярным способом передвижения сейчас стали велосипеды и самокаты.

Тем временем в маршрутках. Фото: Константин Нациевский/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU