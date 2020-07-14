Тушили 40 человек: в Челябинской области загорелся цех с газовыми баллонами

14 Июль 2020 2020-07-14T10:01:23+03:00

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В Миассе пожарные всю ночь боролись с огнем в производственном цехе на объездной дороге. Пожар начался в 21.58 и только к семи утра его удалось потушить.

Как сообщили в МЧС, горели две из трех секций объекта, где производили детские площадки и полиэтиленовую пленку. Огонь мог распространиться на третью секцию, где располагался автосервис.

— Так как в здании никого не было, основным направлением работы подразделения МЧС стала защита автосервиса, откуда пожарными эвакуировано восемь автомобилей, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области. — Подразделения работали по рангу сложности пожара «1 БИС»: из-за газовых баллонов, находившихся в здании, бойцам пожарной охраны приходилось работать из укрытий. Из-за разгерметизации нескольких кислородных баллонов площадь пожара увеличилась до 700 кв. м.

Пожар тушили 40 человек и 14 единиц техники. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты дознания. Ущерб устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU