Произвели водки на 25 миллионов: в Челябинской области вынесли приговор пенсионеркам, возродившим ликеро-водочный завод

14 Июль 2020 2020-07-14T12:05:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В громкой истории пенсионерок, организовавших масштабное подпольное производство алкоголя в Верхнеуральске, поставлена точка. На днях суд вынес им приговор.

— Две подсудимых вину не признали, третья вину признала в полном объеме, взяв на себя ответственность за организацию преступлений. Судом каждой назначено четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, а также штраф в 750 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Пенсионерки клеили на свою «палёнку» товарные знаки компании «Белуга Маркет», чем принесли ей ущерб в 539 тысяч рублей. Но они его уже возместили.

Напомним, в 2017 году три пенсионерки возродили закрытый ликеро-водочный завод, на котором когда-то работали. Набрали штат сотрудников и изготовили 40 тысяч бутылок водки. Хотели сделать еще 90 тысяч бутылок. Но бизнес-план сорвали сотрудники полиции. Главарю банды — 59 лет. Она участвовала в ликвидации завода. Ее подельницам 62 и 64 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU