Автомобилистка сбила бабушку с внучкой на «зебре» в Челябинске

14 Июль 2020 2020-07-14T12:47:39+03:00

От травм пенсионерка скончалась на месте

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Сегодня утром, 14 июля, на Свердловском тракте, возле остановки «САД Уралец», под колеса «Лады» попали бабушка с внучкой. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

63-летняя пенсионерка умерла на месте, а ее семилетняя внучка получила травму головы. За рулем «двенадцатой» была 44-летняя автомобилистка.

— Увидела пешехода на противоположной стороне, начала тормозить, не смогла притормозить. Они потом прямо кинулись, побежали на меня, — сквозь слезы вспоминает водитель.

Сейчас в ДТП разбирается полиция.

— За последние полгода в Челябинске совершено 218 наездов на пешеходов, 110 из них произошли на пешеходных переходах. Четверо человек погибли, 219 получили травмы, — отметили в отделении пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску.

Госавтоинспекторы просят челябинцев строго соблюдать ПДД. Особенно следить за детьми на дорогах, тем более сейчас каникулы и ребята много времени проводят на улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/790418" frameborder="0"></iframe> В Челябинске автомобилистка сбила бабушку с внучкой на пешеходном переходе.Видео: ГИБДД Челябинска

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ИСТОЧНИК KP.RU