Автомобилистка сбила бабушку с внучкой на «зебре» в Челябинске
Сегодня утром, 14 июля, на Свердловском тракте, возле остановки «САД Уралец», под колеса «Лады» попали бабушка с внучкой. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.
63-летняя пенсионерка умерла на месте, а ее семилетняя внучка получила травму головы. За рулем «двенадцатой» была 44-летняя автомобилистка.
— Увидела пешехода на противоположной стороне, начала тормозить, не смогла притормозить. Они потом прямо кинулись, побежали на меня, — сквозь слезы вспоминает водитель.
Сейчас в ДТП разбирается полиция.
— За последние полгода в Челябинске совершено 218 наездов на пешеходов, 110 из них произошли на пешеходных переходах. Четверо человек погибли, 219 получили травмы, — отметили в отделении пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску.
Госавтоинспекторы просят челябинцев строго соблюдать ПДД. Особенно следить за детьми на дорогах, тем более сейчас каникулы и ребята много времени проводят на улице.
В Челябинске автомобилистка сбила бабушку с внучкой на пешеходном переходе.Видео: ГИБДД Челябинска
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ИСТОЧНИК KP.RU